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"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Башкирии с 68,67 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Башкирии с 68,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Башкирии с 68,67 процента
Партия "Единая Россия" набирает 68,67% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:06
2023-09-11T04:06
2023-09-11T04:06
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 68,67% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 24,24% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, ЕР набирает 68,67% голосов, КПРФ - 11,74%, ЛДПР - 7,57%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 6,23%, "Новые люди" - 4,55%.
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"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Башкирии с 68,67 процента
ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Башкирии с 68,67% голосов