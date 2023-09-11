https://ria.ru/20230911/vybory-1895439957.html
Клычков лидирует на выборах губернатора Орловской области с 81,92 процента
Клычков лидирует на выборах губернатора Орловской области с 81,92 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Клычков лидирует на выборах губернатора Орловской области с 81,92 процента
Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков от КПРФ лидирует на выборах губернатора с 81,92% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:45
2023-09-11T03:45
2023-09-11T03:52
политика
единый день голосования в россии — 2023
орловская область
россия
донецкая народная республика
андрей клычков
кпрф
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков от КПРФ лидирует на выборах губернатора с 81,92% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 92,09% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Клычков от КПРФ набрал 81,92% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,41%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,28%.Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, единый день голосования в россии — 2023, орловская область, россия, донецкая народная республика, андрей клычков, кпрф, лдпр, госдума рф
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Орловская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Клычков, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ
Клычков лидирует на выборах губернатора Орловской области с 81,92 процента
ЦИК: Клычков лидирует на выборах губернатора Орловской области с 81,92% голосов