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"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму
Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 82,61% протоколов и набирает 65,29% голосов избирателей, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:12
2023-09-11T03:12
2023-09-11T03:12
политика
единая россия
ивановская областная дума
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 82,61% протоколов и набирает 65,29% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК РФ. Как указано на сайте Центризбиркома, ЕР набирает 65,29%, ЛДПР - 10,24%, КПРФ - 9,84%, "Коммунисты России" - 4,58%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,93%, "Новые люди" - 3,92%.
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политика, единая россия, ивановская областная дума, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, Ивановская областная Дума, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму с 65,29% голосов