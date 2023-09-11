https://ria.ru/20230911/vybory-1895437570.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ивановскую облдуму

Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 82,61% протоколов и набирает 65,29% голосов избирателей, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:12

2023-09-11T03:12

2023-09-11T03:12

политика

единая россия

ивановская областная дума

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 82,61% протоколов и набирает 65,29% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК РФ. Как указано на сайте Центризбиркома, ЕР набирает 65,29%, ЛДПР - 10,24%, КПРФ - 9,84%, "Коммунисты России" - 4,58%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,93%, "Новые люди" - 3,92%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, ивановская областная дума, цик рф, единый день голосования в россии — 2023