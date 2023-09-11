https://ria.ru/20230911/vybory-1895437338.html

Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента

Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента

Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:08

2023-09-11T03:08

2023-09-11T03:15

политика

единый день голосования в россии — 2023

россия

айсен николаев

единая россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,81% голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,39%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,68%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20%.Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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