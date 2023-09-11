Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 11.09.2023 (обновлено: 03:15 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895437338.html
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:08
2023-09-11T03:15
политика
единый день голосования в россии — 2023
россия
айсен николаев
единая россия
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878421427_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_f2f60102959835820a9ded8fedb0cbc8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,81% голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,39%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,68%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20%.Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878421427_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eb3bb6d85298358d38457bc443740d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, айсен николаев, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Айсен Николаев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента

Глава Якутии Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,81% голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,39%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,68%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20%.
Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023РоссияАйсен НиколаевЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала