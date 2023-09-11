https://ria.ru/20230911/vybory-1895437338.html
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:08
2023-09-11T03:08
2023-09-11T03:15
политика
единый день голосования в россии — 2023
россия
айсен николаев
единая россия
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878421427_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_f2f60102959835820a9ded8fedb0cbc8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,81% голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,39%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,68%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20%.Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878421427_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eb3bb6d85298358d38457bc443740d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, айсен николаев, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Айсен Николаев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Глава Якутии лидирует на выборах руководителя региона с 75,81 процента
Глава Якутии Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов