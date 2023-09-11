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"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание
Партия "Единая Россия" набирает 68,18% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области по итогам подсчета 93,62%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:44
2023-09-11T02:44
2023-09-11T02:52
политика
ростовская область
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 68,18% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области по итогам подсчета 93,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло ЦИК, ЕР лидирует с 68,18% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получил поддержку 6,99% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,84%,"Новые люди" – 3,73%, "Коммунисты России" – 3,31%.
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Политика, Ростовская область, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание
"Единая Россия" набирает 68,18% голосов на выборах в Ростовское заксобрание