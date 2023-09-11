https://ria.ru/20230911/vybory-1895435284.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ростовское заксобрание

Партия "Единая Россия" набирает 68,18% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области по итогам подсчета 93,62%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:44

2023-09-11T02:44

2023-09-11T02:52

политика

ростовская область

единая россия

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 68,18% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области по итогам подсчета 93,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло ЦИК, ЕР лидирует с 68,18% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получил поддержку 6,99% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,84%,"Новые люди" – 3,73%, "Коммунисты России" – 3,31%.

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