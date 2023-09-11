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И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
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02:42 11.09.2023 (обновлено: 02:49 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895435178.html
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Сергей Еремин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №56 с 57,54% голосов, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:42
2023-09-11T02:49
политика
красноярский край
госдума рф
цик рф
россия
сергей еремин
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Сергей Еремин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №56 с 57,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Еремин ("Единая Россия") набрал 57,54% голосов. Дмитрий Семиренко от КПРФ получил поддержку 10,55% избирателей, Григорий Гаврилов от ЛДПР - 10,23%, Иван Серебряков от партии "Родина" - 7,70%. Ксения Кадакина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") набрала 6,30% голосов, Андрей Кучерявый ("Яблоко") - 2,94%.
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политика, красноярский край, госдума рф, цик рф, россия, сергей еремин, единая россия, кпрф
Политика, Красноярский край, Госдума РФ, ЦИК РФ, Россия, Сергей Еремин, Единая Россия, КПРФ
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму

И.о. замгубернатора Красноярского края Еремин побеждает на довыборах в Госдуму

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Сергей Еремин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №56 с 57,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Еремин ("Единая Россия") набрал 57,54% голосов. Дмитрий Семиренко от КПРФ получил поддержку 10,55% избирателей, Григорий Гаврилов от ЛДПР - 10,23%, Иван Серебряков от партии "Родина" - 7,70%. Ксения Кадакина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") набрала 6,30% голосов, Андрей Кучерявый ("Яблоко") - 2,94%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаКрасноярский крайГосдума РФЦИК РФРоссияСергей ЕреминЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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