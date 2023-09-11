https://ria.ru/20230911/vybory-1895435178.html
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Сергей Еремин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №56 с 57,54% голосов, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:42
2023-09-11T02:42
2023-09-11T02:49
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Сергей Еремин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №56 с 57,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Еремин ("Единая Россия") набрал 57,54% голосов. Дмитрий Семиренко от КПРФ получил поддержку 10,55% избирателей, Григорий Гаврилов от ЛДПР - 10,23%, Иван Серебряков от партии "Родина" - 7,70%. Ксения Кадакина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") набрала 6,30% голосов, Андрей Кучерявый ("Яблоко") - 2,94%.
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Политика, Красноярский край, Госдума РФ, ЦИК РФ, Россия, Сергей Еремин, Единая Россия, КПРФ
И.о. Красноярского замгубернатора Еремин побеждает на довыборах в Госдуму
И.о. замгубернатора Красноярского края Еремин побеждает на довыборах в Госдуму