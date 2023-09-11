https://ria.ru/20230911/vybory-1895434820.html
Глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,76 процента
Глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,76 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,76 процента
Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует на выборах губернатора с 82,76% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:38
2023-09-11T02:38
2023-09-11T02:38
политика
ивановская область
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует на выборах губернатора с 82,76% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 82,10% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 82,76% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,32%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,47%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,50%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,24%.
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политика, ивановская область, россия, станислав воскресенский, александра бойкова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Александра Бойкова, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,76 процента
Глава Ивановской области Воскресенский лидирует на выборах с 82,76% голосов