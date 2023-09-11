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Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента
Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента
Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,05% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:27
2023-09-11T02:27
2023-09-11T02:27
политика
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сергей цивилев
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,05% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 80,09% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,05% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,23% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,61%.
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политика, россия, сергей цивилев, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Сергей Цивилев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента
ЦИК: Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05% голосов