https://ria.ru/20230911/vybory-1895434115.html

Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента

Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 85,05 процента

Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,05% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:27

2023-09-11T02:27

2023-09-11T02:27

политика

россия

сергей цивилев

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,05% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 80,09% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,05% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,23% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,61%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, россия, сергей цивилев, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023