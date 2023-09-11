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Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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02:22 11.09.2023 (обновлено: 02:24 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895433753.html
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК),... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:22
2023-09-11T02:24
московская область (подмосковье)
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
политика
единая россия
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андрей воробьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома."Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 85,94%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 671 884, число голосов - 83,67%", - свидетельствуют данные ЦИК.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,24%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,89%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,11%.
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московская область (подмосковье), цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, единая россия, кпрф, лдпр, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Андрей Воробьев
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента

ЦИК: Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67% голосов

© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома.
"Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 85,94%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 671 884, число голосов - 83,67%", - свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,24%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,89%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,11%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
Московская область (Подмосковье)ЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023ПолитикаЕдиная РоссияКПРФЛДПРАндрей Воробьев
 
 
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