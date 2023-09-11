https://ria.ru/20230911/vybory-1895433753.html
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК),... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:22
2023-09-11T02:22
2023-09-11T02:24
московская область (подмосковье)
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
политика
единая россия
кпрф
лдпр
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома."Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 85,94%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 671 884, число голосов - 83,67%", - свидетельствуют данные ЦИК.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,24%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,89%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,11%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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московская область (подмосковье), цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, единая россия, кпрф, лдпр, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Андрей Воробьев
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента
ЦИК: Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67% голосов