https://ria.ru/20230911/vybory-1895433753.html

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,67 процента

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК),... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:22

2023-09-11T02:22

2023-09-11T02:24

московская область (подмосковье)

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

политика

единая россия

кпрф

лдпр

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,67% после обработки 85,94% участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома."Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 85,94%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 671 884, число голосов - 83,67%", - свидетельствуют данные ЦИК.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,24%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,89%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,11%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, единая россия, кпрф, лдпр, андрей воробьев