https://ria.ru/20230911/vybory-1895433523.html

Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента

Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки свыше половины... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:18

2023-09-11T02:18

2023-09-11T02:18

политика

россия

смоленская область

василий анохин

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 52,27% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,88%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,67%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 3,96%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,25%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, россия, смоленская область, василий анохин, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023