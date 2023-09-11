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Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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02:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895433523.html
Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента
Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки свыше половины... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:18
2023-09-11T02:18
политика
россия
смоленская область
василий анохин
единая россия
кпрф
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 52,27% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,88%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,67%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 3,96%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,25%.
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политика, россия, смоленская область, василий анохин, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Врио смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,88 процента

Врио смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,88% голосов

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 52,27% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,88%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,67%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 3,96%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,25%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаРоссияСмоленская областьВасилий АнохинЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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