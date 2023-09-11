https://ria.ru/20230911/vybory-1895433295.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов по итогам обработки 95,46% протоколов, следует из данных сайта ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:16
2023-09-11T02:16
2023-09-11T02:16
политика
ярославская область
россия
единая россия
ярославская областная дума
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388679_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_17405a1e8b7a1eb437df72016994db0c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов по итогам обработки 95,46% протоколов, следует из данных сайта ЦИК РФ. Согласно таблице предварительных итогов голосования на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ, по итогам выборов в Ярославскую облдуму обработано 95,46% протоколов. "Единая Россия" набирает 46,60% голосов избирателей, КПРФ – 11,44%, ЛДПР – 11,12%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 10,91% голосов, "Новые люди" – 7,40%, Партия пенсионеров – 5,68%, "Коммунисты России" – 4,52% голосов. В Ярославской области 8-10 сентября голосовали на выборах депутатов облдумы восьмого созыва. По данным облизбиркома, на 18.00 на выборах депутатов Ярославской областной думы проголосовали 25,80% избирателей. Классическим видом голосования на участках воспользовались 21,50% избирателей. Онлайн проголосовали 55974 человека, то есть 90,71% из числа тех избирателей, кто подавал заявки на участие в ДЭГ. Явка избирателей на выборах депутатов Ярославской областной думы в 2018 году составила 29,27%. Тогда голосование проводилось в один день. Система электронного голосования тогда не применялась.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_234b551e5a171622d2ecf25ef42bb5b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ярославская область, россия, единая россия, ярославская областная дума, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ярославская область, Россия, Единая Россия, Ярославская областная Дума, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов