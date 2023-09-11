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"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов по итогам обработки 95,46% протоколов, следует из данных сайта ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:16

2023-09-11T02:16

2023-09-11T02:16

политика

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россия

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кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов по итогам обработки 95,46% протоколов, следует из данных сайта ЦИК РФ. Согласно таблице предварительных итогов голосования на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ, по итогам выборов в Ярославскую облдуму обработано 95,46% протоколов. "Единая Россия" набирает 46,60% голосов избирателей, КПРФ – 11,44%, ЛДПР – 11,12%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 10,91% голосов, "Новые люди" – 7,40%, Партия пенсионеров – 5,68%, "Коммунисты России" – 4,52% голосов. В Ярославской области 8-10 сентября голосовали на выборах депутатов облдумы восьмого созыва. По данным облизбиркома, на 18.00 на выборах депутатов Ярославской областной думы проголосовали 25,80% избирателей. Классическим видом голосования на участках воспользовались 21,50% избирателей. Онлайн проголосовали 55974 человека, то есть 90,71% из числа тех избирателей, кто подавал заявки на участие в ДЭГ. Явка избирателей на выборах депутатов Ярославской областной думы в 2018 году составила 29,27%. Тогда голосование проводилось в один день. Система электронного голосования тогда не применялась.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, ярославская область, россия, единая россия, ярославская областная дума, кпрф, единый день голосования в россии — 2023