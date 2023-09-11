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Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 85,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:13
2023-09-11T02:13
2023-09-11T02:13
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 85,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 99% протоколов Ведерников ("Единая Россия") набирает 85,13% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,19%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,82%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,23%.
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политика, россия, псковская область, михаил ведерников, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Псковская область, Михаил Ведерников, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента
ЦИК: Псковский губернатор Ведерников лидирует на выборах с 85,13% голосов