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Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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02:13 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895433028.html
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 85,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:13
2023-09-11T02:13
политика
россия
псковская область
михаил ведерников
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 85,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 99% протоколов Ведерников ("Единая Россия") набирает 85,13% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,19%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,82%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,23%.
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политика, россия, псковская область, михаил ведерников, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Псковская область, Михаил Ведерников, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Псковский губернатор лидирует на выборах с 85,13 процента

ЦИК: Псковский губернатор Ведерников лидирует на выборах с 85,13% голосов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Михаил Ведерников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 85,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 99% протоколов Ведерников ("Единая Россия") набирает 85,13% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,19%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,82%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,23%.
Итоги выборов глав регионов России
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Вчера, 15:02
 
ПолитикаРоссияПсковская областьМихаил ВедерниковЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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