https://ria.ru/20230911/vybory-1895432883.html
Азаров лидирует на выборах Самарского губернатора с 84,05 процента
Азаров лидирует на выборах Самарского губернатора с 84,05 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Азаров лидирует на выборах Самарского губернатора с 84,05 процента
Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 84,05% голосов после обработки 91,47% протоколов, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:11
2023-09-11T02:11
2023-09-11T02:11
политика
самарская область
дмитрий азаров
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
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единый день голосования в россии — 2023
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САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 84,05% голосов после обработки 91,47% протоколов, сообщает пресс-служба регионального избиркома. По данным избиркома Самарской области, Азаров от "Единой России" набирает 84,05% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,69%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,31%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,73%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,67%. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе был открыт для голосования 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Явка на выборах губернатора в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 48%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Азаров лидирует на выборах Самарского губернатора с 84,05 процента
Азаров лидирует на выборах Самарского губернатора с 84,05% голосов