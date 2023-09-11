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Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,06 процента
Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,06 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,06 процента
Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 79,06% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ по итогам обработки... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:09
2023-09-11T02:09
2023-09-11T02:09
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 79,06% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ по итогам обработки 91,36% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 79,06% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,06%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,92% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,53%. Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, тюменская область, россия, александр моор, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,06 процента
ЦИК: Тюменский губернатор Моор лидирует на выборах с 79,06% голосов