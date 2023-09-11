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Действующий Нижегородский губернатор лидирует с 82,86 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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01:49 11.09.2023 (обновлено: 01:53 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895431095.html
Действующий Нижегородский губернатор лидирует с 82,86 процента
Действующий Нижегородский губернатор лидирует с 82,86 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий Нижегородский губернатор лидирует с 82,86 процента
Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,86% голосов на выборах главы региона после обработки 99% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:49
2023-09-11T01:53
политика
нижегородская область
единый день голосования в россии — 2023
глеб никитин
единая россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,86% голосов на выборах главы региона после обработки 99% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома."Обработано протоколов – 99,14%. Никитин Г.С. ("Единая Россия") – 82,86%, Егоров В.И. (КПРФ) – 9,64%, Атмахов В.О. (ЛДПР) – 3,08%, Быков А.В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,97%, Померанцев И.В. ("Гражданская сила") - 1,74%", - приводятся данные на табло.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка составила 40,5%.
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политика, нижегородская область, единый день голосования в россии — 2023, глеб никитин, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Нижегородская область, Единый день голосования в России — 2023, Глеб Никитин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Действующий Нижегородский губернатор лидирует с 82,86 процента

Действующий Нижегородский губернатор Никитин набрал на выборах 82,86% голосов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,86% голосов на выборах главы региона после обработки 99% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома.
"Обработано протоколов – 99,14%. Никитин Г.С. ("Единая Россия") – 82,86%, Егоров В.И. (КПРФ) – 9,64%, Атмахов В.О. (ЛДПР) – 3,08%, Быков А.В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,97%, Померанцев И.В. ("Гражданская сила") - 1,74%", - приводятся данные на табло.
На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка составила 40,5%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаНижегородская областьЕдиный день голосования в России — 2023Глеб НикитинЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
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