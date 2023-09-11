https://ria.ru/20230911/vybory-1895430301.html
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 84,44% после обработки 63,29% протоколов УИК, Александр Наумов из КПРФ -... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:29
2023-09-11T01:29
2023-09-11T01:37
политика
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 84,44% после обработки 63,29% протоколов УИК, Александр Наумов из КПРФ - 6,02%, Кирилл Жигарев из ЛДПР - 4,61%, свидетельствуют данные Центризбиркома РФ, отраженные на мониторах в пресс-центре ЦИК. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 63,29%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 1 722 038, число голосов - 84,44%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,02%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,61%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 3,66%.
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политика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, кпрф, лдпр, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, александр наумов, кирилл жигарев
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Александр Наумов, Кирилл Жигарев
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44% голосов