https://ria.ru/20230911/vybory-1895430301.html

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,44 процента голосов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 84,44% после обработки 63,29% протоколов УИК, Александр Наумов из КПРФ -... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:29

2023-09-11T01:29

2023-09-11T01:37

политика

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

кпрф

лдпр

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 84,44% после обработки 63,29% протоколов УИК, Александр Наумов из КПРФ - 6,02%, Кирилл Жигарев из ЛДПР - 4,61%, свидетельствуют данные Центризбиркома РФ, отраженные на мониторах в пресс-центре ЦИК. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 63,29%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 1 722 038, число голосов - 84,44%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,02%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,61%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 3,66%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

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