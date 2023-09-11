https://ria.ru/20230911/vybory-1895430002.html

Действующий глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,97 процента

Действующий глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,97 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Действующий глава Ивановской области лидирует на выборах с 82,97 процента

Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 82,97% голосов после обработки 63,93% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:14

2023-09-11T01:14

2023-09-11T01:19

политика

ивановская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

россия

станислав воскресенский

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 82,97% голосов после обработки 63,93% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 82,97% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,36%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,24%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,47%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,25%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, ивановская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, станислав воскресенский, единая россия, кпрф, лдпр