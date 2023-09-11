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"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Забайкалья

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Забайкалья

Партия "Единая Россия" побеждает с 56,94% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, ЛДПР на втором месте с 15,64%,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:04

2023-09-11T01:04

2023-09-11T01:08

политика

забайкальский край

единая россия

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 56,94% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, ЛДПР на втором месте с 15,64%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло Центризбиркома России, "Единая Россия" набрала 56,94% голосов избирателей, за ЛПДР проголосовали 15,64%. У КПРФ - 9,85% голосов, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,29%. Партия "Новые люди" получила 4,12% голосов, "Коммунисты России" - 2,03%, партия "Родина"- 2,01%.

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