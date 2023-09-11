https://ria.ru/20230911/vybory-1895427469.html

Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,36 процента голосов

Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,36 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Тюменский губернатор лидирует на выборах с 79,36 процента голосов

Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 79,36% голосов по итогам обработки 81,79% протоколов, свидетельствуют новые РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:47

2023-09-11T00:47

2023-09-11T00:55

политика

тюменская область

россия

александр моор

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 79,36% голосов по итогам обработки 81,79% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 79,36% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,00%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,85% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,43%. Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, тюменская область, россия, александр моор, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023