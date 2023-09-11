https://ria.ru/20230911/vybory-1895426598.html

"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов

"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов

Список партии "Единая Россия" на выборах в Собрание депутатов Ненецкого округа набирает 38,5% голосов избирателей после обработки почти половины протоколов, на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:40

2023-09-11T00:40

2023-09-11T00:56

политика

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

ненецкий автономный округ

архангельская область

лдпр

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МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Список партии "Единая Россия" на выборах в Собрание депутатов Ненецкого округа набирает 38,5% голосов избирателей после обработки почти половины протоколов, на втором месте – КПРФ с 28,5% голосов, сообщили в избиркоме округа."В систему ГАС "Выборы" введены 47% протоколов по выборам Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Список партии "Единая Россия" согласно введенным данным получает 38,5% голосов избирателей, принявших участие в выборах, КПРФ - 28,5%, ЛДПР - 9,9%, "Коммунистическая партия Коммунисты России" - 6,86%, Родина - 5,6%, "Справедливая Россия" - 4,8%, "Зеленые" - 3,1%", - сообщили в избиркоме.В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.На аналогичных выборах в 2018 году 5-процентный барьер преодолели все 6 партий, допущенных к выборам: "Единая Россия" получила 38,97%, КПРФ – 23,80%, ЛДПР – 17,36%, "Родина" - 5,54%, "Справедливая Россия" - 5,41%, "Коммунистическая партия коммунисты России" - 5,29%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

ненецкий автономный округ

архангельская область

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