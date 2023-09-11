https://ria.ru/20230911/vybory-1895426598.html
"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов
"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов
Список партии "Единая Россия" на выборах в Собрание депутатов Ненецкого округа набирает 38,5% голосов избирателей после обработки почти половины протоколов, на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:40
2023-09-11T00:40
2023-09-11T00:56
политика
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
ненецкий автономный округ
архангельская область
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg
МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Список партии "Единая Россия" на выборах в Собрание депутатов Ненецкого округа набирает 38,5% голосов избирателей после обработки почти половины протоколов, на втором месте – КПРФ с 28,5% голосов, сообщили в избиркоме округа."В систему ГАС "Выборы" введены 47% протоколов по выборам Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Список партии "Единая Россия" согласно введенным данным получает 38,5% голосов избирателей, принявших участие в выборах, КПРФ - 28,5%, ЛДПР - 9,9%, "Коммунистическая партия Коммунисты России" - 6,86%, Родина - 5,6%, "Справедливая Россия" - 4,8%, "Зеленые" - 3,1%", - сообщили в избиркоме.В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.На аналогичных выборах в 2018 году 5-процентный барьер преодолели все 6 партий, допущенных к выборам: "Единая Россия" получила 38,97%, КПРФ – 23,80%, ЛДПР – 17,36%, "Родина" - 5,54%, "Справедливая Россия" - 5,41%, "Коммунистическая партия коммунисты России" - 5,29%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
ненецкий автономный округ
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1659251052f56581f303df2712a50d51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, ненецкий автономный округ, архангельская область, лдпр
Политика, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, ЛДПР
"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5 процента голосов
"Единая Россия" лидирует в НАО с 38,5% голосов после обработки 47% протоколов