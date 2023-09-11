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Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов
Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:37
2023-09-11T00:37
2023-09-11T00:57
политика
орловская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
андрей клычков
кпрф
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Клычков набрал 79,53% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 9,81%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,10%.Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
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Политика, Орловская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Андрей Клычков, КПРФ, Россия
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов
ЦИК: Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 79,53% голосов