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Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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00:37 11.09.2023 (обновлено: 00:57 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895426394.html
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов
Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:37
2023-09-11T00:57
политика
орловская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
андрей клычков
кпрф
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Клычков набрал 79,53% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 9,81%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,10%.Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, орловская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, андрей клычков, кпрф, россия
Политика, Орловская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Андрей Клычков, КПРФ, Россия
Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов

ЦИК: Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 79,53% голосов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Клычков набрал 79,53% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 9,81%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,10%.
Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаОрловская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Андрей КлычковКПРФРоссия
 
 
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