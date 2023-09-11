https://ria.ru/20230911/vybory-1895426394.html

Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов

Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Орловский губернатор лидирует на выборах с 79,53 процента голосов

Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:37

2023-09-11T00:37

2023-09-11T00:57

политика

орловская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

андрей клычков

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971924_0:187:2691:1701_1920x0_80_0_0_771ccbdceb1ea0255bb401a701ab3b55.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) лидирует на выборах губернатора с 79,53% голосов по итогам обработки 50,36% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Клычков набрал 79,53% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 9,81%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,10%.Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, орловская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, андрей клычков, кпрф, россия