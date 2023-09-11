https://ria.ru/20230911/vybory-1895426167.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья

Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:35

2023-09-11T00:35

2023-09-11T00:44

политика

забайкальский край

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,35% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 56,99%, ЛПДР – 15,55%, КПРФ – 9,85%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 6,3%, "Новые люди" – 4,12%.Партии "Коммунисты России" и "Родина" после подсчета 99,35% протоколов набрали 2,03% и 2,02% голосов соответственно.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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