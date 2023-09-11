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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023
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00:35 11.09.2023 (обновлено: 00:44 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895426167.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья
Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:35
2023-09-11T00:44
политика
забайкальский край
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,35% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 56,99%, ЛПДР – 15,55%, КПРФ – 9,85%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 6,3%, "Новые люди" – 4,12%.Партии "Коммунисты России" и "Родина" после подсчета 99,35% протоколов набрали 2,03% и 2,02% голосов соответственно.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, забайкальский край, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, цик рф, кпрф
Политика, Забайкальский край, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ, КПРФ
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья

"Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах в заксобрание Забайкалья

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,35% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 56,99%, ЛПДР – 15,55%, КПРФ – 9,85%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 6,3%, "Новые люди" – 4,12%.
Партии "Коммунисты России" и "Родина" после подсчета 99,35% протоколов набрали 2,03% и 2,02% голосов соответственно.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаЗабайкальский крайЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023ЦИК РФКПРФ
 
 
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