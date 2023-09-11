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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья
Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:35
2023-09-11T00:35
2023-09-11T00:44
политика
забайкальский край
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,35% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 56,99%, ЛПДР – 15,55%, КПРФ – 9,85%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 6,3%, "Новые люди" – 4,12%.Партии "Коммунисты России" и "Родина" после подсчета 99,35% протоколов набрали 2,03% и 2,02% голосов соответственно.
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Политика, Забайкальский край, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ, КПРФ
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Забайкалья
"Единая Россия" лидирует с 56,99% голосов на выборах в заксобрание Забайкалья