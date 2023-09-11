https://ria.ru/20230911/vybory-1895425626.html

Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов

Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:27

2023-09-11T00:27

2023-09-11T00:58

политика

россия

валентин коновалов

кпрф

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894487713_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_244413510cb565a137e2bd57303bfb6f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Коновалов набирает 63,49% голосов избирателей, за ним следует кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов с 14,01%. За Владимира Грудинина из партии "Коммунисты России" проголосовали 12,05% избирателей. Коновалов возглавляет Хакасию с ноября 2018 года.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023