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Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов
Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:27
2023-09-11T00:27
2023-09-11T00:58
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Коновалов набирает 63,49% голосов избирателей, за ним следует кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов с 14,01%. За Владимира Грудинина из партии "Коммунисты России" проголосовали 12,05% избирателей. Коновалов возглавляет Хакасию с ноября 2018 года.
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политика, россия, валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Валентин Коновалов, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов
ЦИК: глава Хакасии Коновалов лидирует на выборах с 63,49% голосов