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Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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00:27 11.09.2023 (обновлено: 00:58 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895425626.html
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов
Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:27
2023-09-11T00:58
политика
россия
валентин коновалов
кпрф
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Коновалов набирает 63,49% голосов избирателей, за ним следует кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов с 14,01%. За Владимира Грудинина из партии "Коммунисты России" проголосовали 12,05% избирателей. Коновалов возглавляет Хакасию с ноября 2018 года.
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политика, россия, валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Валентин Коновалов, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
Глава Хакасии лидирует на выборах с 63,49 процента голосов

ЦИК: глава Хакасии Коновалов лидирует на выборах с 63,49% голосов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Глава Хакасии Валентин Коновалов
 Глава Хакасии Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Хакасии Валентин Коновалов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ лидирует на выборах руководителя региона с 63,49% голосов избирателей после обработки 89,45% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Коновалов набирает 63,49% голосов избирателей, за ним следует кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов с 14,01%. За Владимира Грудинина из партии "Коммунисты России" проголосовали 12,05% избирателей.
Коновалов возглавляет Хакасию с ноября 2018 года.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаРоссияВалентин КоноваловКПРФЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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