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ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
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00:22 11.09.2023 (обновлено: 01:33 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html
ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах
ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах во всех четырех новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:22
2023-09-11T01:33
политика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
единая россия
лдпр
кпрф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах во всех четырех новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова."В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — два мандата, КПРФ —четыре мандата.В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.Согласно данным избиркома ДНР, на выборах в городской совет республики "Единая Россия" набрала 75,69 процента голосов. ЛДПР получила 6,98 процента, а КПРФ — 5,52 процента. "Справедливой России" избиратели отдали 5,11 процента голосов, "Новым людям" — 5,41 процента.Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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херсонская область
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политика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023

ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах во всех четырех новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.
Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
«
"В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.
По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.
По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — два мандата, КПРФ —четыре мандата.
В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.
Согласно данным избиркома ДНР, на выборах в городской совет республики "Единая Россия" набрала 75,69 процента голосов. ЛДПР получила 6,98 процента, а КПРФ — 5,52 процента. "Справедливой России" избиратели отдали 5,11 процента голосов, "Новым людям" — 5,41 процента.
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах
9 сентября, 17:27
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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