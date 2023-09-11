https://ria.ru/20230911/vybory-1895424673.html

Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов

Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов

Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:15

2023-09-11T00:15

2023-09-11T00:54

политика

орловская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

андрей клычков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Андрей Клычков, представляющий КПРФ, набрал 77,91% голосов. Кандидат от ЛДПР Владислав Числов получил поддержку 10,63% избирателей, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,66%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

орловская область

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политика, орловская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, андрей клычков