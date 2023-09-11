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Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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00:15 11.09.2023 (обновлено: 00:54 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895424673.html
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов
Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:15
2023-09-11T00:54
политика
орловская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
андрей клычков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Андрей Клычков, представляющий КПРФ, набрал 77,91% голосов. Кандидат от ЛДПР Владислав Числов получил поддержку 10,63% избирателей, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,66%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, орловская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, андрей клычков
Политика, Орловская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Андрей Клычков
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов

ЦИК: Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 77,91% голосов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Андрей Клычков, представляющий КПРФ, набрал 77,91% голосов. Кандидат от ЛДПР Владислав Числов получил поддержку 10,63% избирателей, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,66%.
Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаОрловская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023КПРФАндрей Клычков
 
 
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