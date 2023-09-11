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Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов
Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:15
2023-09-11T00:15
2023-09-11T00:54
политика
орловская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
андрей клычков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах руководителя региона с 77,91% голосов по итогам обработки 28,2% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Андрей Клычков, представляющий КПРФ, набрал 77,91% голосов. Кандидат от ЛДПР Владислав Числов получил поддержку 10,63% избирателей, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 8,66%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
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Политика, Орловская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Андрей Клычков
Орловский губернатор лидирует на выборах с 77,91 процента голосов
ЦИК: Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 77,91% голосов