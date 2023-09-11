https://ria.ru/20230911/vybory-1895424418.html

Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента

Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента

Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 81,21% голосов после обработки 28,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:14

2023-09-11T00:14

2023-09-11T00:14

политика

ивановская область

станислав воскресенский

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 81,21% голосов после обработки 28,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 81,21% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,80%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,90%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,80%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,43%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

ивановская область

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политика, ивановская область, станислав воскресенский, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, цик рф