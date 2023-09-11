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Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента
Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента
Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 81,21% голосов после обработки 28,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:14
2023-09-11T00:14
2023-09-11T00:14
политика
ивановская область
станислав воскресенский
единая россия
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цик рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 81,21% голосов после обработки 28,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 81,21% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,80%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,90%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,80%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,43%.
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Политика, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ
Действующий глава Ивановской области лидирует с 81,21 процента
Действующий глава Ивановской области Воскресенский лидирует с 81,21% голосов