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Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью - РИА Новости, 11.09.2023
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20:41 11.09.2023 (обновлено: 20:48 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895681094.html
Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью
Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью - РИА Новости, 11.09.2023
Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью
Президент США Джо Байден надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью, но подтверждения встречи пока нет, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:41
2023-09-11T20:48
си цзиньпин
государственный департамент сша
саммит g20
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью, но подтверждения встречи пока нет, сообщил в понедельник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер."Он (Байден - ред.) надеется на встречу с председателем Си позднее этой осенью. Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет", - сообщил он в понедельник на брифинге для журналистов.Миллер добавил, что США продолжат работать над возможностями организации такой встречи. "Но нам пока нечего подтвердить по этому вопросу", - резюмировал он
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си цзиньпин, государственный департамент сша, саммит g20, в мире, сша, китай, джо байден
Си Цзиньпин, Государственный департамент США, Саммит G20, В мире, США, Китай, Джо Байден
Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью

Госдеп: Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью, но подтверждения встречи пока нет, сообщил в понедельник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
"Он (Байден - ред.) надеется на встречу с председателем Си позднее этой осенью. Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет", - сообщил он в понедельник на брифинге для журналистов.
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Миллер добавил, что США продолжат работать над возможностями организации такой встречи. "Но нам пока нечего подтвердить по этому вопросу", - резюмировал он
 
Си ЦзиньпинГосударственный департамент СШАСаммит G20В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
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