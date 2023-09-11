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Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью

Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью - РИА Новости, 11.09.2023

Госдеп заявил, что Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью

Президент США Джо Байден надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью, но подтверждения встречи пока нет, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:41

2023-09-11T20:41

2023-09-11T20:48

си цзиньпин

государственный департамент сша

саммит g20

в мире

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью, но подтверждения встречи пока нет, сообщил в понедельник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер."Он (Байден - ред.) надеется на встречу с председателем Си позднее этой осенью. Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет", - сообщил он в понедельник на брифинге для журналистов.Миллер добавил, что США продолжат работать над возможностями организации такой встречи. "Но нам пока нечего подтвердить по этому вопросу", - резюмировал он

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

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си цзиньпин, государственный департамент сша, саммит g20, в мире, сша, китай, джо байден