https://ria.ru/20230911/vorobev-1895438123.html
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:19
2023-09-11T03:19
2023-09-11T03:33
политика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 93,37%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 901 508, число голосов - 83,72%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,26%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,85%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,09%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Единый день голосования в России — 2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов