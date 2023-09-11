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Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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03:19 11.09.2023 (обновлено: 03:33 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vorobev-1895438123.html
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:19
2023-09-11T03:33
политика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 93,37%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 901 508, число голосов - 83,72%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,26%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,85%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,09%.
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политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Единый день голосования в России — 2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома.
"Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 93,37%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 901 508, число голосов - 83,72%", - свидетельствуют данные ЦИК.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,26%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,85%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,09%.
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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