https://ria.ru/20230911/vorobev-1895438123.html

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,72 процента голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:19

2023-09-11T03:19

2023-09-11T03:33

политика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев на выборах главы Подмосковья набирает 83,72% голосов после обработки 93,37% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 93,37%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 2 901 508, число голосов - 83,72%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,26%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,85%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,09%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

московская область (подмосковье)

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Максим Горбачев

политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023