https://ria.ru/20230911/vetropark-1895462115.html

Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье

Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье - РИА Новости, 11.09.2023

Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье

Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:16

2023-09-11T07:16

2023-09-11T07:16

экономика

амурская область

дальний восток

владивосток

powerchina

крдв

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149855/12/1498551296_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_4d2ab10bfc28e9499aed6781297c260a.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют вложить в проект 60 миллиардов рублей, сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали холдинг Эн+ с правительством Амурской области и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в присутствии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По условиям соглашения, компания для оценки пригодности природно-климатических условий построит вблизи села Ровное измерительную мачту. Она соберет данные для подбора оптимальной конфигурации ветропарка. После этого инвестор примет окончательное решение о реализации проекта, приступит к проектированию и строительству. "Дальневосточные регионы активно внедряют альтернативные источники энергии. Конечно, пока солнце и ветер не способны полностью заменить традиционные уголь и мазут. Но во многих случаях основанная на их энергии генерация дает дополнительные энергетические мощности. Мы будем их поддерживать. Один из таких проектов мы начинаем сегодня", - сказал Трутнев. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) - ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Технологическим партнером проекта выступит китайская государственная корпорация PowerChina. Компании готовы вложить в строительство проекта 60 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность ветропарка - 1 058 мегаватт. Уточняется, что КРДВ готова предоставить инвестору статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" для реализации проекта по созданию ветропарка с применением мер государственной поддержки. "Приамурье - лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", - отметил зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/aes-1895459870.html

https://ria.ru/20230911/svet-1895447984.html

https://ria.ru/20230910/elektroenergiya-1895273533.html

амурская область

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, амурская область, дальний восток, владивосток, powerchina, крдв, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023