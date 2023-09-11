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Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье - РИА Новости, 11.09.2023
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07:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vetropark-1895462115.html
Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье
Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье - РИА Новости, 11.09.2023
Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье
Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:16
2023-09-11T07:16
экономика
амурская область
дальний восток
владивосток
powerchina
крдв
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют вложить в проект 60 миллиардов рублей, сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали холдинг Эн+ с правительством Амурской области и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в присутствии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По условиям соглашения, компания для оценки пригодности природно-климатических условий построит вблизи села Ровное измерительную мачту. Она соберет данные для подбора оптимальной конфигурации ветропарка. После этого инвестор примет окончательное решение о реализации проекта, приступит к проектированию и строительству. "Дальневосточные регионы активно внедряют альтернативные источники энергии. Конечно, пока солнце и ветер не способны полностью заменить традиционные уголь и мазут. Но во многих случаях основанная на их энергии генерация дает дополнительные энергетические мощности. Мы будем их поддерживать. Один из таких проектов мы начинаем сегодня", - сказал Трутнев. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) - ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Технологическим партнером проекта выступит китайская государственная корпорация PowerChina. Компании готовы вложить в строительство проекта 60 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность ветропарка - 1 058 мегаватт. Уточняется, что КРДВ готова предоставить инвестору статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" для реализации проекта по созданию ветропарка с применением мер государственной поддержки. "Приамурье - лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", - отметил зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/aes-1895459870.html
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амурская область
дальний восток
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экономика, амурская область, дальний восток, владивосток, powerchina, крдв, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Амурская область, Дальний Восток, Владивосток, PowerChina, КРДВ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье

Холдинг Эн+ планирует построить ветропарк в Приамурье стоимостью 60 млрд рублей

© РИА Новости / Олег Матвеев | Перейти в медиабанкВетропарк
Ветропарк - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Олег Матвеев
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Ветропарк. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют вложить в проект 60 миллиардов рублей, сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали холдинг Эн+ с правительством Амурской области и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в присутствии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По условиям соглашения, компания для оценки пригодности природно-климатических условий построит вблизи села Ровное измерительную мачту. Она соберет данные для подбора оптимальной конфигурации ветропарка. После этого инвестор примет окончательное решение о реализации проекта, приступит к проектированию и строительству.
ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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"Дальневосточные регионы активно внедряют альтернативные источники энергии. Конечно, пока солнце и ветер не способны полностью заменить традиционные уголь и мазут. Но во многих случаях основанная на их энергии генерация дает дополнительные энергетические мощности. Мы будем их поддерживать. Один из таких проектов мы начинаем сегодня", - сказал Трутнев.
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) - ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Технологическим партнером проекта выступит китайская государственная корпорация PowerChina. Компании готовы вложить в строительство проекта 60 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность ветропарка - 1 058 мегаватт.
Электрические зарядные станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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05:18
Уточняется, что КРДВ готова предоставить инвестору статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" для реализации проекта по созданию ветропарка с применением мер государственной поддержки.
"Приамурье - лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", - отметил зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Вид на здания Казанской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Минэнерго спрогнозировало объем экспорта электроэнергии из России
Вчера, 07:35
 
ЭкономикаАмурская областьДальний ВостокВладивостокPowerChinaКРДВДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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