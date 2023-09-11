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В Кремле ответили на вопрос о встрече лидеров России и КНДР на ВЭФ

В Кремле ответили на вопрос о встрече лидеров России и КНДР на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о встрече лидеров России и КНДР на ВЭФ

Встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме не запланировано, заявил RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:00

2023-09-11T11:00

2023-09-11T11:05

россия

вэф-2023

владивосток

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме не запланировано, заявил RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Таких контактов на ВЭФ не планируется", - цитирует Пескова RTVI.Глава государства 11-12 сентября будет во Владивостоке, где примет участие в Восточном экономическом форуме.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вэф-2023, владивосток, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, дальневосточный федеральный университет