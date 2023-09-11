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Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 11.09.2023
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10:26 11.09.2023 (обновлено: 11:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vef-1895498565.html
Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме
Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 11.09.2023
Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме
Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:26
2023-09-11T11:13
владивосток
сергей цивилев
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф-2023
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Основной площадкой проведения стал кампус Дальневосточного федерального университета. Там сегодня открыт стенд "Большая Сибирь", на котором представлены регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение", – говорится в сообщении. "Губернаторы СФО собрались здесь, чтобы вместе отстаивать повестку развития Сибири как единого большого региона. Уверен, будущее — за объединением, за совместной работой. Такую установку дает наш президент Владимир Владимирович Путин. И этот общий стенд стал одним из символов нашего объединения", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кузбасса, председателя Совета МАСС Сергея Цивилева. Отмечается, что одним из ключевых событий ВЭФ стало межрегиональное совещание с представителями субъектов СФО. Участников приветствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность опережающего развития Сибири для экономики страны и наращивания интеграционных процессов. Уверен, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач, построения новой конкурентоспособной экономики регионов и повышения качества жизни сибиряков", — сказал Анатолий Серышев. Основным вопросом является реализация стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. С докладом выступил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Цивилев рассказал, что с 17 по 23 ноября в Кемерове пройдет всероссийская научно-практическая конференция по изучению производительных сил Кузбасса. Такая же конференция проводилась в 1948 году. "Мы будем детально изучать все материалы, смотреть, что сделано, что не получилось, проводить работу над ошибками и закладывать это в программу дальнейшего развития. Предлагаю сделать в этом плане Кузбасс пилотным регионом. При подготовке мы находим много документов, касающихся развития всей Сибири, поэтому предлагаю в феврале 2024 года провести конференцию по изучению производительных сил СФО. Это будет достойный вклад в стратегию развития округа", — заявил губернатор Кузбасса.
владивосток
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владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2023, кемеровская область
Владивосток, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2023, Кемеровская область

Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме

Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме
Цивилев открыл стенд Большая Сибирь на Восточном экономическом форуме
Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Основной площадкой проведения стал кампус Дальневосточного федерального университета. Там сегодня открыт стенд "Большая Сибирь", на котором представлены регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение", – говорится в сообщении.
"Губернаторы СФО собрались здесь, чтобы вместе отстаивать повестку развития Сибири как единого большого региона. Уверен, будущее — за объединением, за совместной работой. Такую установку дает наш президент Владимир Владимирович Путин. И этот общий стенд стал одним из символов нашего объединения", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кузбасса, председателя Совета МАСС Сергея Цивилева.
Отмечается, что одним из ключевых событий ВЭФ стало межрегиональное совещание с представителями субъектов СФО. Участников приветствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
"Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность опережающего развития Сибири для экономики страны и наращивания интеграционных процессов. Уверен, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач, построения новой конкурентоспособной экономики регионов и повышения качества жизни сибиряков", — сказал Анатолий Серышев.
Основным вопросом является реализация стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. С докладом выступил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.
Цивилев рассказал, что с 17 по 23 ноября в Кемерове пройдет всероссийская научно-практическая конференция по изучению производительных сил Кузбасса. Такая же конференция проводилась в 1948 году.
"Мы будем детально изучать все материалы, смотреть, что сделано, что не получилось, проводить работу над ошибками и закладывать это в программу дальнейшего развития. Предлагаю сделать в этом плане Кузбасс пилотным регионом. При подготовке мы находим много документов, касающихся развития всей Сибири, поэтому предлагаю в феврале 2024 года провести конференцию по изучению производительных сил СФО. Это будет достойный вклад в стратегию развития округа", — заявил губернатор Кузбасса.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ВладивостокСергей ЦивилевДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ-2023Кемеровская область
 
 
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