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Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме

Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 11.09.2023

Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме

Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:26

2023-09-11T10:26

2023-09-11T11:13

владивосток

сергей цивилев

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф-2023

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Основной площадкой проведения стал кампус Дальневосточного федерального университета. Там сегодня открыт стенд "Большая Сибирь", на котором представлены регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение", – говорится в сообщении. "Губернаторы СФО собрались здесь, чтобы вместе отстаивать повестку развития Сибири как единого большого региона. Уверен, будущее — за объединением, за совместной работой. Такую установку дает наш президент Владимир Владимирович Путин. И этот общий стенд стал одним из символов нашего объединения", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кузбасса, председателя Совета МАСС Сергея Цивилева. Отмечается, что одним из ключевых событий ВЭФ стало межрегиональное совещание с представителями субъектов СФО. Участников приветствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность опережающего развития Сибири для экономики страны и наращивания интеграционных процессов. Уверен, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач, построения новой конкурентоспособной экономики регионов и повышения качества жизни сибиряков", — сказал Анатолий Серышев. Основным вопросом является реализация стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. С докладом выступил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Цивилев рассказал, что с 17 по 23 ноября в Кемерове пройдет всероссийская научно-практическая конференция по изучению производительных сил Кузбасса. Такая же конференция проводилась в 1948 году. "Мы будем детально изучать все материалы, смотреть, что сделано, что не получилось, проводить работу над ошибками и закладывать это в программу дальнейшего развития. Предлагаю сделать в этом плане Кузбасс пилотным регионом. При подготовке мы находим много документов, касающихся развития всей Сибири, поэтому предлагаю в феврале 2024 года провести конференцию по изучению производительных сил СФО. Это будет достойный вклад в стратегию развития округа", — заявил губернатор Кузбасса.

владивосток

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2023, кемеровская область