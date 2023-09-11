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Биография Михаила Ведерникова

Биография Михаила Ведерникова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Михаила Ведерникова

Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:55

2023-09-11T05:55

2023-09-11T05:55

псковская область

политика

справки

россия

михаил ведерников

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области.В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).С 2000 года – первый заместитель председателя регионального отделения Общероссийского общественного движения "Молодежное Единство" Ленинградской области (молодежная организация при партии "Единая Россия", прекратила существование в 2005 году). В 2001-2005 годах – депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".В 2005-2009 годах – депутат Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение".В 2006-2010 годах – председатель Общественной молодежной палаты при законодательном собрании Ленинградской области.С 2007 года по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".С марта 2010 года по декабрь 2012 года – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике.С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.9 сентября 2018 года за Михаила Ведерникова проголосовало 70,68%, или 138 тысяч 20 избирателей. Он был выдвинут на выборы губернатора Псковской области партией "Единая Россия". 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Псковской области. С 28 января по 2 августа 2019 года – член президиума Государственного совета Российской Федерации.11 сентября 2023 года Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области с 86,3% голосов. Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), Почетной грамотой президента РФ (2016), Благодарностью президента РФ (2012, 2018, 2019), патриаршим знаком "700-летие преподобного Сергея Радонежского" (2014) и др.Имеет наградное оружие.Женат, воспитывает троих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псковская область, политика, справки, россия, михаил ведерников, единая россия, единый день голосования в россии — 2023