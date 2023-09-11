В Африке призвали БРИКС создать свою валюту
Совет экономического лидерства Африки призвал БРИКС создать собственную валюту
Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Странам БРИКС нужно разработать собственную валюту для торговли внутри блока, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.
"Нам нужна новая валюта, которая будет выгодна нашим собственным условиям. Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать", – сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума.
По словам Коджи, новая валюта поспособствует укреплению торговых связей внутри БРИКС.
"Согласно статистике, мы превзойдем G20 к 2030 году", - добавил он.
В конце августа глава минфина ЮАР Енох Годонгвана заявил, что создание единой валюты БРИКС не обсуждалось министрами финансов стран группы на саммите в Йоханнесбурге.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.