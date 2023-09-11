https://ria.ru/20230911/uran-1895635621.html

Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном

Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 11.09.2023

Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:44

2023-09-11T17:44

2023-09-11T17:44

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

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россия

мария захарова

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с обедненным ураном, комментируя его слова об их радиологической безопасности. В понедельник Гросси заявил об отсутствии серьезных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США поставят Украине. "Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - написала Захарова. Обедненный уран как тяжелый металл опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно в боеприпасах, поскольку из-за их применения образуются токсичные аэрозоли, подчеркнула представитель МИД. Захарова посетовала, что Гросси не упомянул о нагревании и возможном воспламенении стержня из обедненного урана при пробитии брони. "Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - отметила она. Захарова предположила, что эта тема вне компетенции Гросси и и ее надо адресовать химикам, которые рассказали бы о влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека.

https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html

https://ria.ru/20230909/ultimatum-1895125579.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, украина, россия, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр