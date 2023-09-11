https://ria.ru/20230911/uran-1895635621.html
Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном
Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 11.09.2023
Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:44
2023-09-11T17:44
2023-09-11T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
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мария захарова
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с обедненным ураном, комментируя его слова об их радиологической безопасности. В понедельник Гросси заявил об отсутствии серьезных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США поставят Украине. "Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - написала Захарова. Обедненный уран как тяжелый металл опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно в боеприпасах, поскольку из-за их применения образуются токсичные аэрозоли, подчеркнула представитель МИД. Захарова посетовала, что Гросси не упомянул о нагревании и возможном воспламенении стержня из обедненного урана при пробитии брони. "Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - отметила она. Захарова предположила, что эта тема вне компетенции Гросси и и ее надо адресовать химикам, которые рассказали бы о влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека.
https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сша, украина, россия, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
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Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном
Захарова: Гросси недоговаривает об опасности снарядов с обедненным ураном
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале
напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с обедненным ураном, комментируя его слова об их радиологической безопасности.
В понедельник Гросси заявил об отсутствии серьезных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США
поставят Украине
.
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"Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - написала Захарова. Обедненный уран как тяжелый металл опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно в боеприпасах, поскольку из-за их применения образуются токсичные аэрозоли, подчеркнула представитель МИД.
Захарова посетовала, что Гросси не упомянул о нагревании и возможном воспламенении стержня из обедненного урана при пробитии брони. "Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - отметила она.
Захарова предположила, что эта тема вне компетенции Гросси и и ее надо адресовать химикам, которые рассказали бы о влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека.
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