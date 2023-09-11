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В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 11.09.2023 (обновлено: 22:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895672045.html
В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России
В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России - РИА Новости, 11.09.2023
В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России
Российские войска с легкостью способны уничтожить американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут передать Украине, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:31
2023-09-11T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
анатолий антонов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска с легкостью способны уничтожить американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут передать Украине, заявил бывший морской пехотинец американских вооруженных сил Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой."Россия знакома с этим типом оружия. &lt;…&gt; Более того, русские могут перехватить его — они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS", — считает экс-морпех.По его словам, США не раз публично высказывались по поводу возможной передачи ATACMS украинским войскам, поэтому для Кремля это не станет неожиданностью."Русские уже укрепились на ряде направлений. &lt;…&gt; Москва давно готова", — добавил Берлетик.Накануне заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон не исключает поставку ракет ATACMS на Украину.По данным телеканала ABC News, окончательное решение Белого дома по этому вопросу уже "на подходе", но планы все еще могут измениться. Если американская администрация все-таки одобрит отправку ракет, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму, уточнило издание.
https://ria.ru/20230911/vsu-1895572312.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов
В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России

Экс-морпех США Берлетик: Россия уничтожит ракеты ATACMS в случае их отправки ВСУ

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска с легкостью способны уничтожить американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут передать Украине, заявил бывший морской пехотинец американских вооруженных сил Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
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"Россия знакома с этим типом оружия. <…> Более того, русские могут перехватить его — они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS", — считает экс-морпех.
По его словам, США не раз публично высказывались по поводу возможной передачи ATACMS украинским войскам, поэтому для Кремля это не станет неожиданностью.
"Русские уже укрепились на ряде направлений. <…> Москва давно готова", — добавил Берлетик.
Накануне заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон не исключает поставку ракет ATACMS на Украину.
По данным телеканала ABC News, окончательное решение Белого дома по этому вопросу уже "на подходе", но планы все еще могут измениться. Если американская администрация все-таки одобрит отправку ракет, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму, уточнило издание.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныАнатолий Антонов
 
 
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