https://ria.ru/20230911/ukraina-1895497574.html

В Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал, заявил Азаров

В Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал, заявил Азаров - РИА Новости, 11.09.2023

В Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал, заявил Азаров

Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, поэтому киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед западными... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:22

2023-09-11T10:22

2023-09-11T10:22

специальная военная операция на украине

украина

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, поэтому киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед западными спонсорами, чтобы не стать очередной "сакральной жертвой", считает экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале. Ранее Азаров заявлял, что Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, он утверждал, что "краник" поддержки скоро иссякнет. "Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется. А тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость", - написал Азаров. По его словам, вину за окончательно "захлебнувшееся контрнаступление" Запад в любом случае переложит на Украину и Владимира Зеленского. "Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами и кулуарными играми за то, чтобы не стать очередной "сакральной жертвой", - подытожил бывший премьер страны. Ранее Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

https://ria.ru/20230911/shag-1895460525.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр