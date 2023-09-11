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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 11.09.2023 (обновлено: 08:12 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:10
2023-09-11T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. Ранее в понедельник издание "Клименко.Тайм" сообщало о взрывах в Кривом Роге. &quot;Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге&quot;, - говорится в сообщении издания.Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

"Клименко.Тайм": повторные взрывы прогремели в Кривом Роге

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале.
Ранее в понедельник издание "Клименко.Тайм" сообщало о взрывах в Кривом Роге.
«

"Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
Вчера, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаДнепропетровская область
 
 
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