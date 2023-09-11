https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:10
2023-09-11T08:10
2023-09-11T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. Ранее в понедельник издание "Клименко.Тайм" сообщало о взрывах в Кривом Роге. "Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
"Клименко.Тайм": повторные взрывы прогремели в Кривом Роге
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале
.
Ранее в понедельник издание "Клименко.Тайм" сообщало о взрывах в Кривом Роге.
«
"Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов