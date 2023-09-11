https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:10

2023-09-11T08:10

2023-09-11T08:12

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. Ранее в понедельник издание "Клименко.Тайм" сообщало о взрывах в Кривом Роге. "Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область