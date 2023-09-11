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Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США - РИА Новости, 11.09.2023
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21:11 11.09.2023 (обновлено: 21:26 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895685053.html
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США - РИА Новости, 11.09.2023
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США
Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:11
2023-09-11T21:26
в мире
армения
сша
баку
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге для СМИ.Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.В Москве к информации о проведении учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия.
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в мире, армения, сша, баку, государственный департамент сша
В мире, Армения, США, Баку, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США

В Госдепе заявили, что военные учения Армении и США не связаны с конфликтом

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге для СМИ.
Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.
В Москве к информации о проведении учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Песков высказался по поводу учений США и Армении
Вчера, 13:21
 
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