Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США
В Госдепе заявили, что военные учения Армении и США не связаны с конфликтом
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге для СМИ.
Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.
В Москве к информации о проведении учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия.