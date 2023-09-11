https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895685053.html

Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США

Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США - РИА Новости, 11.09.2023

Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США

Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:11

2023-09-11T21:11

2023-09-11T21:26

в мире

армения

сша

баку

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге для СМИ.Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.В Москве к информации о проведении учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия.

https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895554701.html

армения

сша

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, баку, государственный департамент сша