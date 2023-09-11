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Цены на упаковку для напитков в России могут вырасти, пишут СМИ

Цены на упаковку для напитков в России могут вырасти, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2023

Цены на упаковку для напитков в России могут вырасти, пишут СМИ

Цена на упаковку для напитков может вырасти, так как группа "Арнест", выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России, хочет повысить цены... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:34

2023-09-11T07:34

2023-09-11T07:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ульяновск

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Цена на упаковку для напитков может вырасти, так как группа "Арнест", выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России, хочет повысить цены из-за роста затрат на проект нового завода. Об этом говорится в статье газеты "Коммерсант" со ссылкой на письмо производителя. "В распоряжении "Коммерсанта" оказалась копия письма от 5 сентября, в котором... "Арнест Упаковочные Решения" уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года", - сообщает издание. Отмечается, что переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры. Это сложный и дорогостоящий процесс. А из-за повышения ЦБ ключевой ставки увеличилась стоимость заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. "Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, поясняется в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно", - пишет газета.

https://ria.ru/20230621/pivo-1879547234.html

россия

ульяновск

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ульяновск