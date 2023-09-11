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Биография Андрея Травникова

Биография Андрея Травникова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Андрея Травникова

Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:38

2023-09-11T06:38

2023-09-11T11:22

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Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.В 1990 году закончил Череповецкий металлургический техникум (ныне Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина), в 1998 году – Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. В 2017-2018 годах прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по программе кадрового управленческого резерва президента РФ "Государственное и муниципальное управление".В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР/РФ.С 1992 по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ПАО "Северсталь").В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".С 2010 по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.В 2012-2014 годах – заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 2 ноября 2016 года был единогласно избран депутатами Вологодской городской думы мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года. 6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. 9 сентября 2018 года Андрей Травников одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей.14 сентября 2018 года вступил в должность губернатора Новосибирской области. 11 сентября 2023 года Андрей Травников победил на выборах главы Новосибирской области с результатом 75,72% голосов избирателей. Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука". Член комиссии генсовета партии "Единая Россия" по образованию и науке. Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Новосибирского регионального отделения партии. Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Андрей Травников является действительным государственным советником РФ 2 класса. Награжден орденом Дружбы (2021). Имеет ведомственные и региональные награды.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, справки, россия, новосибирская область, вологодская область, андрей травников, единая россия, единый день голосования в россии — 2023