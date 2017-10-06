Путин назначил Травникова и.о. новосибирского губернатора

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности Новосибирского губернатора Владимира Городецкого, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Травников, сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области", — приводится в сообщении текст указа.