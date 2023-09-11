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Конгрессвумен заявила, что Трамп здоров и полон сил
Конгрессвумен заявила, что Трамп здоров и полон сил - РИА Новости, 11.09.2023
Конгрессвумен заявила, что Трамп здоров и полон сил
Бывший президент США Дональда Трамп здоров, полон сил и остается в здравом уме, сообщила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:30
2023-09-11T22:30
2023-09-11T22:30
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональда Трамп здоров, полон сил и остается в здравом уме, сообщила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме", - написала она в социальной сети Х (бывшая Twitter), сопроводив свою публикацию совместной фотографией с политиком. Грин добавила, что встретилась с Трампом за совместным ужином перед отправлением в Вашингтон, где на текущей неделе начинается работа палаты представителей после летнего перерыва. Ранее свое беспокойство относительно умственного состояния 77-летнего экс-президента высказал бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Крис Кристи после одного из эмоциональных публичных выступлений Трампа. "Это печально. Он испытывает большой стресс и значительное давление, что заставляет меня всерьез беспокоится о его психическом здоровье", - заявлял Кристи американскому телеканалу Newsmax. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), нью-джерси, крис кристи, марджори тейлор грин, дональд трамп, twitter
В мире, США, Вашингтон (штат), Нью-Джерси, Крис Кристи, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Twitter
Конгрессвумен заявила, что Трамп здоров и полон сил
Конгрессвумен Грин: Трамп невероятно здоров, полон сил и в здравом уме