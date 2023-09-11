https://ria.ru/20230911/tokeny-1895383078.html

"Интеррос" и "Атомайз" выпустили токены на фрески Эрмитажа

"Интеррос" и "Атомайз" выпустили токены на фрески Эрмитажа - РИА Новости, 11.09.2023

"Интеррос" и "Атомайз" выпустили токены на фрески Эрмитажа

В России впервые выпустили полностью легальные токены на произведения искусства. В понедельник в "Гостиной "Интерроса" в рамках Восточного экономического форума РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:11

2023-09-11T14:11

2023-09-11T14:25

интеррос

государственный эрмитаж

вэф-2023

цифровизация

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В России впервые выпустили полностью легальные токены на произведения искусства. В понедельник в "Гостиной "Интерроса" в рамках Восточного экономического форума презентовали совместный проект "Цифровое искусство", основным инструментом которого стали цифровые финансовые активы (ЦФА) или NFT-токены.NFT-токеныNFT – Non-fungible token, что в переводе означает невзаимозаменяемый токен, является цифровым сертификатом на основе технологии блокчейн, который подтверждает право собственности человека на определенный виртуальный актив. Чаще всего NFT представляют собой цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Все NFT имеют свои уникальные индентификаторы, которые подтверждают право на владение эксклюзивным цифровым объектом, существующим в единственном экземпляре. Предметы NFT нельзя подделать.Впервые такие токены появились на базе блокчейн-платформы Ethereum в 2017 году. Уникальность NFT состоит в том, что этот объект не имеет аналогов и обладает своей собственной ценой. Благодаря NFT существует возможность продажи почти любого виртуального объекта – музыки, текста, изображения. Но наиболее часто такой токен используется для приобретения и продажи объектов цифрового или оцифрованного искусства."Традиционные институты только начинают осваивать новейшие технологии. И в последнее время мы наблюдаем множество успешных примеров такого рода, особенно в музейной и реставрационной среде, благодаря взаимодействию с NFT-технологиями. Конечно же, пионером в этом направлении в нашей стране был Государственный Эрмитаж, который отчеканил целый ряд своих шедевров, сделал такие вот токены с "Мадонны Литты" Леонардо да Винчи, с произведений Клода Моне, Винсента Ван Гога и многих других. Конечно же, такие эксперименты привлекают к реставрационной науке, к музейным коллекциям, к музеям, к истории искусства, к искусству вообще очень широкую аудиторию из разных стран, в том числе молодую аудиторию, разрушая границы и воспитывая, по сути дела, новое поколение", - рассказал искусствовед, заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин.Цифровые художники решают проблему бесплатного тиражирования своих трудов благодаря блокчейну – ведь их работы официально привязаны к токенам, которые подтверждают их право собственности.Сохраняя культурное наследиеНа ВЭФ-2023 представили новые решения для развития музеев в стране. Гости форума смогли ознакомиться с трендами в области сохранения объектов культурного наследия и развития музеев Российской Федерации.Отечественная платформа "Атомайз", деятельность которой регулирует Центробанк России, совместно с группой "Интеррос" создали NFT на фрески мастерской Рафаэля XVI века из коллекции Государственного Эрмитажа. Среди них "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис", "Венера, вынимающая занозу".Этот проект в области токенизации предметов искусства является первым на территории России. Его реализация ведется в полном соответствии с современным законодательством РФ о цифровых финансовых активах. Благодаря такому подходу существует гарантия защиты всех прав участников и покупателей токенов.Для создания токенов использовались фотографии фресок мастерской Рафаэля, которые были сделаны в начале реставрационного процесса.Фрески уже были отреставрированы. Благодаря полученным с продаж NFT средствам, другие работы из коллекции Эрмитажа также смогут быть отреставрированы.Перспективный инструментИнициаторы проекта "Цифровое искусство" продемонстрировали на ВЭФ широчайшие возможности цифровых финансовых активов как инструмента, который претендует на статус универсального в деле менеджмента культурного наследия и привлечения капиталов. Подобно целевому фондированию, ЦФА позволяет привлекать средства для реставрационных работ, ремонта и развития музеев."Сегодня мы говорим о том, что токенизация или цифровые финансовые активы добрались и до искусства. Мы хотели бы объявить о проекте — сотрудничестве между "Интерросом" и Эрмитажем. Вы знаете, что "Интеррос" сотрудничает с Эрмитажем много лет, Владимир Олегович Потанин входит в Попечительский совет Эрмитажа, лично много времени уделяет развитию российского искусства. "Интеррос" и Потанин поддерживают Эрмитаж много лет. И это сотрудничество переросло в новую форму, о которой мы сегодня заявляем — форму выпуска цифровых финансовых активов на предмет искусства. Идея данного проекта заключается в том, что, с одной стороны, мы хотим привлечь внимание к такой сфере искусства, как реставрация, а с другой стороны — токен, как уникальная технология, позволяет запечатлеть в цифровой форме предмет. В том виде, в котором он был до реставрации, и в том, в котором получится после. Это попытка в цифровой форме создать уникальный образ, который в реальной жизни уже не существует, но в цифровой форме будет жить", – пояснил генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.Данный проект отражает миссию группы "Интеррос", которая направлена на развитие бизнеса с целью пользы для социума. Это яркая демонстрация экспертизы "Интерроса" в цифровых проектах, логическое продолжение многолетнего сотрудничества с государственным Эрмитажем, отметили в компании.Будущее за NFTСейчас искусство все чаще трансформируется в цифровые форматы, появляется ряд новых цифровых инструментов для его поддержания и развития. Все это способствует сохранению культурного наследия Российской Федерации.Сотрудники Государственного Эрмитажа отлично понимают эту тенденцию, идут в ногу со временем и уже не в первый раз организуют выпуск NFT на хранимые в нем произведения искусства. Такие решения позволяют Эрмитажу претендовать на статус музея-трендсеттера, который активно внедряет современные технологии в процессы менеджмента.Сохранение культурного наследия страны нуждается в объединении усилий государства, бизнеса и общества. Сбережение культурного наследия является одной из стратегических задач России. В настоящее время вся сфера искусства активно включается в цифровизацию, использование современных технологий, в том числе и с целью сохранения культурных фондов государств.Для правильной работы электронные ресурсы нужно поддерживать в актуальном состоянии, чтобы они сохранились. При этом объем цифрового культурного наследия регулярно увеличивается, и главный путь в сохранении культурного фонда страны состоит в законодательных изменениях, что сможет повысить также и уровень финансовой поддержки сферы культуры.Вот уже несколько лет повсеместно внимание людей приковано к новым технологиям – NFT-токенам. Они становятся все популярнее, совершается все больше покупок и продаж. При этом вопрос правового регулирования этой сферы до сих пор не решен. Учитывая ряд аспектов и актуальность данной проблемы, правовое регулирование NFT ждет большая работа и изменения.По словам генерального директора платформы "Атомайз" Екатерины Фроловичевой, регулирование, которое применяется и технологически, и нормативно к NFT, дает возможность экспортировать и пользоваться им свободно на свое усмотрение."Токены выпускаются в магнитной структуре, которая называется "Операторы информационной системы". Это защищенная корпоративным уровнем система. Она авторизована для входа пользователей и регулируется законодательно 259 ФЗ 2020 года. Субъектом операторов информсистемы является "Атомайз". Мы подотчетны Банку России", - отметила спикер.Фроловичева добавила, что в части технологической целостности к разработке применяется ряд государственных стандартов ГОСТ по защите информации."Это своего рода аналог того, как вы распоряжаетесь денежными средствами на своем счете в банке. Он тоже защищен, вы управляете им, опираясь на достаточно серьезные средства защиты", - подчеркнула гендир "Атомайз".

https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878961948.html

https://ria.ru/20230910/kontsert-1895341104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интеррос, государственный эрмитаж, вэф-2023, цифровизация