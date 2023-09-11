Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
21:17 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/svo-1895685538.html
Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах
Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах - РИА Новости, 11.09.2023
Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах
Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:17
2023-09-11T21:17
год педагога и наставника
общество
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772054164_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e9572d9d60dac61dd552e0ad8d28dd46.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они получают его на данный момент, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершению участия в СВО нашим героям. Конечно, мы всегда их ждем на широком спектре не только этого предмета, но и многих других", - сказал Бугаев. По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации - лица героев которые запечатлены, парты героев, за которыми они сидели. "И много, много других форматов, которые применяются и, самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772054164_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_ae309ffc60b9dc85a6a175f7a7ff620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"Альберт Галиев проводит урок добра в в школе №177 (Казань)
Альберт Галиев проводит урок добра в в школе №177 (Казань)
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они получают его на данный момент, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
"Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершению участия в СВО нашим героям. Конечно, мы всегда их ждем на широком спектре не только этого предмета, но и многих других", - сказал Бугаев.
По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации - лица героев которые запечатлены, парты героев, за которыми они сидели.
"И много, много других форматов, которые применяются и, самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Год педагога и наставникаОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала