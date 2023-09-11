https://ria.ru/20230911/svo-1895685538.html

Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах

Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах - РИА Новости, 11.09.2023

Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах

Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:17

2023-09-11T21:17

2023-09-11T21:17

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они получают его на данный момент, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершению участия в СВО нашим героям. Конечно, мы всегда их ждем на широком спектре не только этого предмета, но и многих других", - сказал Бугаев. По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации - лица героев которые запечатлены, парты героев, за которыми они сидели. "И много, много других форматов, которые применяются и, самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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