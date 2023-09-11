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Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 11.09.2023 (обновлено: 16:58 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/svo-1895594778.html
Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском
Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском - РИА Новости, 11.09.2023
Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском
Российские войска добились успехов в районе Купянска на фоне наступления ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:07
2023-09-11T16:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска добились успехов в районе Купянска на фоне наступления ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных. "Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная", - говорится в сообщении. Отмечается, что действия российских сил вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений. По утверждению украинских военных, на этом направлении российские подразделения добиваются "небольших тактических успехов". Как утверждают в ВСУ, силы РФ пока не прорвали украинские оборонительные линии. Однако нет никаких признаков того, что давление России в этом районе ослабнет, отмечает издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском

NYT: бойцы ВСУ признали тактические успехи ВС России под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска добились успехов в районе Купянска на фоне наступления ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
"Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная", - говорится в сообщении. Отмечается, что действия российских сил вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.
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По утверждению украинских военных, на этом направлении российские подразделения добиваются "небольших тактических успехов".
Как утверждают в ВСУ, силы РФ пока не прорвали украинские оборонительные линии. Однако нет никаких признаков того, что давление России в этом районе ослабнет, отмечает издание.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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