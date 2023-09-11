https://ria.ru/20230911/sud-1895637902.html

Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом

Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом - РИА Новости, 11.09.2023

Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен участвовать в судебном заседании о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:55

2023-09-11T17:55

2023-09-11T17:58

россия

калужская область

ульяновский район

владислав шапша

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен участвовать в судебном заседании о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах. Ранее в Калужский областной суд поступило заявление областного прокурора "о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области". Заявление было принято к производству, возбуждено гражданское дело. В суде сообщили РИА Новости, что в понедельник состоялось первое открытое судебное заседание по делу. Там уточнили, что суд рассмотрел ходатайство прокуратуры и назначил основное заседание на 13 сентября. По данным суда, на заседании выступит прокурор, будут заслушиваться свидетели и другие заинтересованные лица. "Запланировано участие губернатора в качестве заинтересованного лица", - сказала РИА Новости представитель суда. Сам Шапша написал на своей странице, что примет участие в слушаниях. "Детский ботиночек и мяч с места массового расстрела фашистами в 1942 году мирных жителей деревни Федоровка Ульяновского района. Эти свидетельства военных преступлений против жителей калужского края хранятся в областном краеведческом музее", - написал губернатор. Он подчеркнул, что на этой неделе Калужская область отмечает важную дату – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Более 400 тысяч советских солдат и офицеров погибли в сражениях на калужской земле. В период оккупации нацисты угнали в плен 300 тысяч наших земляков, зверски убили 26 тысяч мирных жителей: детей, женщин, стариков. Такое нельзя забыть", - подчеркнул Шапша. По данным правительства региона, на заседании 13 сентября в ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Генпрокуратура РФ сообщает, что в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. По данным Генпрокуратуры, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание. Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура. Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.

https://ria.ru/20230904/genotsid-1894036865.html

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

https://ria.ru/20230723/genotsid-1885803645.html

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ульяновский район

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Екатерина Зайцева

россия, калужская область, ульяновский район, владислав шапша, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)