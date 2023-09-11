https://ria.ru/20230911/sud-1895637902.html
Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом
Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом - РИА Новости, 11.09.2023
Шапша может выступить на суде о признании действий гитлеровцев геноцидом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен участвовать в судебном заседании о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:55
2023-09-11T17:55
2023-09-11T17:58
россия
калужская область
ульяновский район
владислав шапша
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен участвовать в судебном заседании о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах. Ранее в Калужский областной суд поступило заявление областного прокурора "о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области". Заявление было принято к производству, возбуждено гражданское дело. В суде сообщили РИА Новости, что в понедельник состоялось первое открытое судебное заседание по делу. Там уточнили, что суд рассмотрел ходатайство прокуратуры и назначил основное заседание на 13 сентября. По данным суда, на заседании выступит прокурор, будут заслушиваться свидетели и другие заинтересованные лица. "Запланировано участие губернатора в качестве заинтересованного лица", - сказала РИА Новости представитель суда. Сам Шапша написал на своей странице, что примет участие в слушаниях. "Детский ботиночек и мяч с места массового расстрела фашистами в 1942 году мирных жителей деревни Федоровка Ульяновского района. Эти свидетельства военных преступлений против жителей калужского края хранятся в областном краеведческом музее", - написал губернатор. Он подчеркнул, что на этой неделе Калужская область отмечает важную дату – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Более 400 тысяч советских солдат и офицеров погибли в сражениях на калужской земле. В период оккупации нацисты угнали в плен 300 тысяч наших земляков, зверски убили 26 тысяч мирных жителей: детей, женщин, стариков. Такое нельзя забыть", - подчеркнул Шапша. По данным правительства региона, на заседании 13 сентября в ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Генпрокуратура РФ сообщает, что в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. По данным Генпрокуратуры, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание. Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура. Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.
https://ria.ru/20230904/genotsid-1894036865.html
https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html
https://ria.ru/20230723/genotsid-1885803645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, ульяновский район, владислав шапша, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Калужская область, Ульяновский район, Владислав Шапша, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен участвовать в судебном заседании о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах.
Ранее в Калужский областной суд поступило заявление областного прокурора "о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области". Заявление было принято к производству, возбуждено гражданское дело.
В ЛНР попросили признать геноцидом действия нацистов в регионе во время ВОВ
В суде сообщили РИА Новости, что в понедельник состоялось первое открытое судебное заседание по делу. Там уточнили, что суд рассмотрел ходатайство прокуратуры и назначил основное заседание на 13 сентября. По данным суда, на заседании выступит прокурор, будут заслушиваться свидетели и другие заинтересованные лица.
"Запланировано участие губернатора в качестве заинтересованного лица", - сказала РИА Новости представитель суда.
Сам Шапша написал на своей странице, что примет участие в слушаниях.
"Детский ботиночек и мяч с места массового расстрела фашистами в 1942 году мирных жителей деревни Федоровка Ульяновского района
. Эти свидетельства военных преступлений против жителей калужского края хранятся в областном краеведческом музее", - написал губернатор.
Он подчеркнул, что на этой неделе Калужская область
отмечает важную дату – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "Более 400 тысяч советских солдат и офицеров погибли в сражениях на калужской земле. В период оккупации нацисты угнали в плен 300 тысяч наших земляков, зверски убили 26 тысяч мирных жителей: детей, женщин, стариков. Такое нельзя забыть", - подчеркнул Шапша.
По данным правительства региона, на заседании 13 сентября в ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ
по статье 357 УК РФ "Геноцид".
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом Генпрокуратура
РФ сообщает, что в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.
По данным Генпрокуратуры, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание.
Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек.
Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура.
Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
Ранее суды Санкт-Петербурга
, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев
, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей
вынесли решения о признании геноцидом народов СССР
действий нацистских захватчиков в годы войны.
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