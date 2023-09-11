https://ria.ru/20230911/srok-1895609480.html

Полицейскому из Волгограда дали восемь лет колонии за взятки

Полицейскому из Волгограда дали восемь лет колонии за взятки - РИА Новости, 11.09.2023

Полицейскому из Волгограда дали восемь лет колонии за взятки

Суд приговорил к 8 годам и одному месяцу колонии строгого режима бывшего инспектора технадзора отдела ГИБДД по Волгограду за взятки на общую сумму свыше 35... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:06

2023-09-11T16:06

2023-09-11T16:06

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ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам и одному месяцу колонии строгого режима бывшего инспектора технадзора отдела ГИБДД по Волгограду за взятки на общую сумму свыше 35 миллионов рублей с предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, сообщает прокуратура Волгоградской области. По информации ведомства, теперь уже бывший инспектор технадзора отдела ГИБДД по Волгограду с 2017 по 2019 год получил более 22 миллионов рублей от предпринимателя за "непривлечение" к ответственности за нарушения при пассажирских перевозках. Как отмечается, с 2018 по 2019 год водители маршруток, которые работали без лицензии, заплатили инспектору более 650 тысяч рублей, чтобы он этого "не замечал". После ухода полицейского со службы, как сообщает прокуратура, он продолжал получать взятки с перевозчика под предлогом того, что эти деньги он якобы передает своим бывшим коллегам. Таким образом с 2019 по 2020 годы он получил еще 13 миллионов рублей. По данным прокуратуры, суд признал бывшего инспектора виновным во взяточничестве и мошенничестве, а также лишил его звания капитана полиции. "Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего полицейского к наказанию в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20230906/prigovor-1894436563.html

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