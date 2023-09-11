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Минэнерго поддержало идею либерализовать экспорт СПГ - РИА Новости, 11.09.2023
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00:07 11.09.2023 (обновлено: 00:59 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spg-1895423979.html
Минэнерго поддержало идею либерализовать экспорт СПГ
Минэнерго поддержало идею либерализовать экспорт СПГ - РИА Новости, 11.09.2023
Минэнерго поддержало идею либерализовать экспорт СПГ
Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:07
2023-09-11T00:59
экономика
россия
николай шульгинов
газпром
новатэк
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Тогда он отметил, что среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом". "Минэнерго разработало законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме, разрешающий экспорт СПГ тем компаниям, которые работают в Арктической зоне, севернее 67 градусов северной широты", – сказал Шульгинов. "Кроме того, межфракционная группа в Госдуме и Совете Федерации вышла с инициативой разрешить экспорт СПГ и дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт. Мы эту инициативу поддерживаем. Обе эти инициативы существенно расширяют возможности для производства СПГ", – добавил министр. Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (обладает монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. По распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/spg-1895272730.html
https://ria.ru/20230910/spg-1895271607.html
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экономика, россия, николай шульгинов, газпром, новатэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Газпром, Новатэк, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
Минэнерго поддержало идею либерализовать экспорт СПГ

Шульгинов: Минэнерго поддерживает идею либерализовать экспорт СПГ

© iStock.com / KadnikovValeriiТанкер СПГ в море
Танкер СПГ в море - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / KadnikovValerii
Танкер СПГ в море . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Тогда он отметил, что среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ
Вчера, 07:25
"Минэнерго разработало законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме, разрешающий экспорт СПГ тем компаниям, которые работают в Арктической зоне, севернее 67 градусов северной широты", – сказал Шульгинов.
"Кроме того, межфракционная группа в Госдуме и Совете Федерации вышла с инициативой разрешить экспорт СПГ и дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт. Мы эту инициативу поддерживаем. Обе эти инициативы существенно расширяют возможности для производства СПГ", – добавил министр.
Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (обладает монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ.
По распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов
Вчера, 07:16
 
ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновГазпромНоватэкМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ-2023
 
 
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