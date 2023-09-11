Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку
Эрдоган и Путин могут в ближайшее время обсудить по телефону зерновую сделку
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) намерен обсудить с уважаемым российским лидером итоги его переговоров по зерновой сделке с западными лидерами на саммите "Большой двадцатки" в Индии для дальнейшего движения процесса. Поэтому не исключается, что в ближайшее время лидеры проведут телефонные переговоры. Но конкретной даты пока нет", — отметил собеседник агентства.
Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября в Сочи. Это стало их первой личной встречей после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.
Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.