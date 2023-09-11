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Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 11.09.2023
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06:02 11.09.2023 (обновлено: 10:08 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895452852.html
Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку
Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 11.09.2023
Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку
В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:02
2023-09-11T10:08
россия
турция
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) намерен обсудить с уважаемым российским лидером итоги его переговоров по зерновой сделке с западными лидерами на саммите "Большой двадцатки" в Индии для дальнейшего движения процесса. Поэтому не исключается, что в ближайшее время лидеры проведут телефонные переговоры. Но конкретной даты пока нет", — отметил собеседник агентства.Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября в Сочи. Это стало их первой личной встречей после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
https://ria.ru/20230910/zerno-1895330349.html
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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Зерновая сделка, В мире
Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку

Эрдоган и Путин могут в ближайшее время обсудить по телефону зерновую сделку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) намерен обсудить с уважаемым российским лидером итоги его переговоров по зерновой сделке с западными лидерами на саммите "Большой двадцатки" в Индии для дальнейшего движения процесса. Поэтому не исключается, что в ближайшее время лидеры проведут телефонные переговоры. Но конкретной даты пока нет", — отметил собеседник агентства.
Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября в Сочи. Это стало их первой личной встречей после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Эрдоган заявил, что предложил России увеличить объем зерна для Африки
Вчера, 14:02
Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков
9 сентября, 12:18
 
РоссияТурцияСочиВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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