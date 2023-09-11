https://ria.ru/20230911/sdelka-1895452852.html

Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку

Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 11.09.2023

Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку

В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:02

2023-09-11T06:02

2023-09-11T10:08

россия

турция

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

оон

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В ближайшее время возможны телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, но их дата пока неизвестна, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) намерен обсудить с уважаемым российским лидером итоги его переговоров по зерновой сделке с западными лидерами на саммите "Большой двадцатки" в Индии для дальнейшего движения процесса. Поэтому не исключается, что в ближайшее время лидеры проведут телефонные переговоры. Но конкретной даты пока нет", — отметил собеседник агентства.Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября в Сочи. Это стало их первой личной встречей после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

https://ria.ru/20230910/zerno-1895330349.html

https://ria.ru/20230909/zerno-1895165568.html

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турция

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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, зерновая сделка, в мире