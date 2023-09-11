https://ria.ru/20230911/sber-1895451222.html

Сбербанк предложит Минсельхозу пересмотреть остановку льготных кредитов

Сбербанк предложит Минсельхозу пересмотреть остановку льготных кредитов - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк предложит Минсельхозу пересмотреть остановку льготных кредитов

Сбербанк выйдет с предложением к Минсельхозу отказаться от механизма остановки льготного кредитования при резком росте ключевой ставки, а вместо этого... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:46

2023-09-11T05:46

2023-09-11T05:46

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальневосточный федеральный университет

сбербанк россии

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк выйдет с предложением к Минсельхозу отказаться от механизма остановки льготного кредитования при резком росте ключевой ставки, а вместо этого переложить часть увеличения стоимости ссуды на заемщика, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. Ранее в понедельник Ситнов сообщил, что Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних 23-25%, в том числе из-за резкого роста ключевой ставки. "Мы понимаем, как сложно Минсельхозу делить те же самые деньги на большую ключевую ставку. Мы будем выходить с предложением, может быть, все-таки не включать механизм остановки льготного кредитования, а о возможности перекладывания части роста ставки на заемщика. Так невозможно, особенно в отдельных подотраслях", - сказал он, выступая на ВЭФ. Ситнов также отметил, что банк приветствует предложения и существующую практику, когда регионы предоставляют большие субсидии для компаний. "Я считаю, что такие вещи как R&D (исследования и разработка - ред.), их надо финансировать из региональных бюджетов. Никогда мы не найдем общего системного правила федерального масштаба, чтобы субсидировать какую-то находку в отдельно взятом регионе", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, сбербанк россии, владивосток, вэф-2023